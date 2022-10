“Fascisti appesi!” Gli studenti “rossi” pubblicano la foto dell’assessore Chiorino a testa in giù

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Unaregionale all’Istruzione, Elena, postata ain giù è apparsa sulla pagina Fb di Cambiare Rotta Torino, il collettivo deglidi Torino che manifesta solidarietà all’analoga sigla che in questi giorni, a Roma, dopo aver partecipato all’assalto al convegno di destra alla Sapienza, da ieri ha anche occupato la facoltà di Scienze Politiche. Il post di Cambiare Rotta segue il presidio di questa mattina organizzato per prore contro i rincari dei prezzi delle mense universitarie e la replicadi Fratelli d’Italia che in una nota ha ricordato che ” non si vive di solo ‘dirittismo’” e invitato i ragazzi a imparare “a vivere nel mondo reale fatto di persone che lavorano. Imparate, piuttosto, a rimboccarvi le ...