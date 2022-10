Fantacalcio | consigli per la dodicesima giornata | chi schierare?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Archiviato il quinto turno delle coppe europee, Champions League, Europa League e Conference League lasciano spazio ai campionati. Tra questi, ovviamente, anche la Serie A, che si avvicina alla sosta per i Mondiali in Qatar con la sua. Ennesima occasione, quindi, anche per i tantissimi fantallenatori impegnati nelle rispettive leghe di. Come sempre, ecco la nostra guida coisu chipartita per partita L’ultimo turno di Serie A ha lanciato segnali importanti, anche in ottica. Continua a volare il Napoli, trascinato da un grande Osimhen. Tiene il passo il Milan, dove Leao e Diaz continuano a far felici i fantallenatori. Mattatori dell’undicesimo turno Lautaro ...