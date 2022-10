F1 oggi | GP Messico 2022 | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 ottobre 2022), venerdì 28 ottobre, prima giornata didel GP del, terzultimo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Città delpiloti e team lavoreranno in cerca della messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. I giochi sono fatti: Max Verstappen e Red Bull sono campioni del mondo. L’olandese ha dominato quest’annata e potrebbe non essere ancora sazio. Vedremo come il team di Milton Keynes deciderà di agire sulla base anche della volontà del messicano Sergio Perez di imporsi davanti al suo pubblico. In casa Ferrari ci si aspetta sempre di mettere a segno il colpaccio, ma i problemi sono chiari: degrado gomme e gestione della corsa. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno dovuto fare i conti con queste criticità in molte ...