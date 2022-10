Europa al bivio “O sarà cristiana o si battezzerà alla cancel culture” Il nuovo libro di Pierre Manent

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “La perplessità e il dubbio che segnano sempre più profondamente l’autocoscienza degli europei (chi siamo?) è in gran parte dovuto a una causa che non viene quasi mai citata: gli europei non sanno cosa pensare o fare del cristianesimo”. Si apre così “Blaise Pascal et la proposition chrétienne” (Grasset), ildi, il discepolo di Raymond Aron (di cui fu assistente al Collège de France) e fra i maggiori intellettuali francesi, in cuiluce dell’autore dei “Pensieri” affronta la questione che gli è più cara, ovvero il declino del cattolicesimo nella nostra società (ne parlerà anche Chantal Delsol in “La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo” in uscita da Cantagalli). Ildi, classe 1949, figlio di comunisti di ...