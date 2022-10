Eurolega | Stella Rossa - Bayern Monaco 78 - 72 | gli highlights

Basketinside

A Belgrado Luca Vildoza e Ben Bentil sono gli alfieri che portato laRossa alla prima vittoria stagionale inai danni del Bayern ...... match valido per la quinta giornata dell'2022/2023 . Pesante battuta d'arresto al Palau ... Prima vittoria invece per laRossa, che lascia a zero punti in solitaria il Bayern Monaco ... EuroLega, 5ª giornata – La Stella Rossa tiene a zero il Bayern. L'Asvel domina il Baskonia La serata del derby turco che lancia in testa alla classifica da solo il Fenerbahce e della sfida del Palau BlauGrana che mette alle corte l'Olimpia ...A Belgrado si sono affrontate le due squadre che finora non hanno vinto in EuroLeague, e la Stella Rossa ha trovato in Luca Vildoza e Ben Bentil gli alfieri per conquistare la ...