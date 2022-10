Eurolega | impresa Virtus Bologna | battuto il Real Madrid

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Nella serata di ieri, 27 ottobre 2022, una fantasticacompie l’imponendosi sulper 92-95. Prestazione maiuscola da parte dei bianconeri che vincono con pieno merito. Scariolo lascia ancora a bordo campo Shengelia, in ripresa ma non ancora al top della condizione. Il matchSegafredo(Credit foto: WEB)I bianconeri partono in avvio con Hackett, Lundberg, Ojeleye, Mickey e Jaiteh, ma Scariolo deve fare i conti con i 2 falli in 45” di Jaiteh e con altrettanti commessi anche da Mickey.La sfida si rivela equilibrata, ma l’inerzia sembra essere dalla parte del. Nel finale del primo quarto i blancos iniziano ad allungare, toccando il +10, 30-20 ad inizio seconda frazione di gioco. Ad inizio ripresa parziale di 0-4 per la ...

MADRID - Un'clamorosa, che rilancia le quotazioni della Virtus ine conferma come sia inutile dare giudizi da una partita all'altra. Meglio godersi un successo storico in casa del Real, con una ...MADRID - Un'clamorosa, che rilancia le quotazioni della Virtus ine conferma come sia inutile dare giudizi da una partita all'altra. Meglio godersi un successo storico in casa del Real, con una ...Vittoria fondamentale quella di oggi per la Virtus che adesso ha un record di 2 vinte e 2 perse. Oggi in campo Milano contro il Barcellona.Arriva la seconda vittoria in Eurolega per la Virtus Bologna, in casa del Real Madrid. La formazione di Scariolo compie l’impresa e vince 95-92 in un match combattuto, dove il cambio di atteggiamento ...