Eurolega | Anadolu Efes - Fenerbahce 79 - 88 | gli highlights

Di venerdì 28 ottobre 2022

Il Fenerbahce Beko Istanbul resta imbattuto, dominando in casa dell'Efes Istanbul per 88 - 79: guarda gli highlights. Il Fenerbahce Beko Istanbul (5-0) è rimasto imbattuto, dominando a suo piacere i rivali dell'Anadolu Efes Istanbul (2-3). Un primo tempo serrato, non ha visto nessuna delle due squadre prendere il largo. Non si ferma la striscia del Fenerbahçe di coach Itoudis che vince bene il derby del Bosforo a casa dell'Efes per 79-88 controllando tutta la seconda parte del match.