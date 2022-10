Adnkronos

Il conflitto in Ucraina pone problemi di sicurezza e apre nuovi scenari. Questa la sintesi degli argomenti affrontati oggi nel secondo modulo del 66° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia dal titolo 'Confini - Linguaggi, progetti e idee ...Dirigenti di grandi aziende, personalità politiche e pubbliche, diplomatici eddiscuteranno ... ma anche i profondi cambiamentiche stanno avvenendo a livello globale. Mentre la ... Esperti geopolitici a congresso Cni: conflitto in Ucraina apre nuovi scenari Il presidente russo all'Occidente: "Mandi un segnale a Kiev". Sull'atomica: "Non ne abbiamo mai parlato". "Non riesco a ...Gli esperti hanno tuttavia ridotto del 7% il target di prezzo ... considerando le sfide macro e lo scenario geopolitico che si profila nel quarto trimestre dell'anno.