Esperienze di eccellenza dal territorio al congresso Cni

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La Spezia, 28 ott. (Labitalia) - Il professionista del futuro condisulè stato al centro del dibattito di oggi svoltosi in occasione del 66°nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia dal titolo ‘Confini - Linguaggi, progetti e idee per un futuro sostenibile' in corso a La Spezia sulla nave Msc Crociere. “Siamo circa 400 persone - ha detto Juri Franzosi direttore generale di Lombardini 22 - tra architetti e ingegneri. La nostra è una società di progettazione integrata e la nostra attività di consulenza e sviluppo internazionale ha due obiettivi generare una riflessione multidisciplinare all'inizio della fase progettuale, per individuare il miglior approccio ed il team più adatto e perseguire la ricerca di best practice e nuove tendenze nel mondo della progettazione e ...