Erdogan blinda ancora la Libia Patto militare dopo quello sul gas

la Repubblica

...dopo lo show down a via Bellerio - il primo vero confronto interno alla Lega dopo la sconfitta alle amministrative - Giancarlo Giorgetti è volato ad Ankara con Mario Draghi per il vertice con......dopo lo show down a via Bellerio - il primo vero confronto interno alla Lega dopo la sconfitta alle amministrative - Giancarlo Giorgetti è volato ad Ankara con Mario Draghi per il vertice con... Lega, lo showdown di Giorgetti: "Non sono come Andreotti ma Salvini non dia ascolto a chi gli dice di rompere" Il principale partito d’opposizione della Turchia, il Partito Popolare Repubblicano (CHP), ha criticato lunedì il Presidente Recep Tayyip Erdogan per la sua risposta all’incidente in una miniera nel n ...Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, di centrodestra, è ancora alle prese con uno scandalo di intercettazioni illegali, e ha problemi con la Turchia ...