Emissioni Ue - Jaguar Land Rover conferma il pool con Tesla | i cinesi si alleano con VW

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Lal'adesione aldellegestito dalla: è quanto emerge dalle ultime documentazioni pubblicate dalla Commissione europea sui suoi sistemi informativi, da cui si rilevano alcune sorprese per quanto riguarda l'elenco dei membri dell'analogoin capo alla Volkswagen, a partire dall'ingresso della Geely. I dettagli. In particolare, laha depositato la richiesta per unirsi, come l'anno scorso, allae alla Honda. Un altrovede la presenza della Renault, della Dacia, della Nissan, della Mitusbishi e novità di quest'anno dell'Alpine. Infine, la Volkswagen ha unito le forze con le controllate Audi, ...