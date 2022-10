(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la Juventus è in cerca di una reazione positiva a partire dalla partita contro il Lecce in Serie A: ...

La Gazzetta dello Sport

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la Juventus è in cerca di una reazione positiva a partire dalla partita contro il Lecce in Serie A: dopo l'eliminazione in Champions, il nuovo filone dell'inchiesta Prisma e l'emergenza che limita all'osso le scelte di Max Allegri contro il Lecce. Dieci giocatori, alla lunga lista di indisponibili. Emergenza indisponibili, Allegri punta sui giovani: le ultime da Torino È la settimana più delicata della stagione per la Juventus, dopo l'eliminazione in Champions, il nuovo filone dell'inchiesta Prisma e l'emergenza.