Elon Musk | l' alieno che ha rivoluzionato gli affari

(Di venerdì 28 ottobre 2022) AGI -è ingegnoso, impulsivo e irritante. Terribilmente irritante. È anche un anticonformista aziendale, non ha paura di gettarsi in una miriade di settori imponendo le sue regole del gioco. Dopo averl'industria automobilistica, aver inviato il suo razzo nello spazio - con la sua auto a bordo - e aver costruito la più grande fortuna del mondo, l'eccentrico miliardario è il nuovo re dei social media dopo aver completato l'acquisizione di Twitter e averne licenziato i vertici. Questo gli darà il controllo della rete su cui il mondo dibatte, si mobilita, litiga e getta ombre. L'accordo alimenterà anche il fuoco sulle sue opinioni politiche, sui metodi di lavoro, sulla personalità fuori misura e sulla vita personale non convenzionale: fiamme che non fa nulla per spegnere. È libertario e si promuove come un ...

" The bird is freed ". "L'uccellino è libero". Con questo tweet,ha annunciato la sua acquisizione del social network Twitter, aggiornando le informazioni del suo profilo come " chief Twit ". L'acquisto della società è stato finalmente completato dal ...ha già cominciato a fare pulizia in Twitter, licenziando quattro top manager dopo aver concluso l'acquisto della piattaforma per 44 miliardi di dollari. Lo scrivono i media Usa. Le persone ...Entro venerdì il magnate deve chiudere il suo accordo da 44 miliardi di dollari per l’acquisto della società. In precedenza Musk aveva postato un altro video dove trasportava un lavandino attraverso… ...Il primo tweet del nuovo proprietario. Perfezionato l'acquisto della piattaforma social, costata 44 mld di dollari. Dirigenti scortarti fuori dalla polizia ...