Elon Musk compra Twitter e licenzia subito quattro top manager

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 28 ottobre 2022) «The bird is freed». «L’uccellino è libero». Con questo tweet,ha annunciato la sua acquisizione del social network, aggiornando le informazioni del suo profilo come «chief Twit». L’acquisto della società è stato finalmente completato dal fondatore di Tesla e Space X, giusto in tempo per evitare l’avvio del processo per mancato rispetto degli accordi che il tribunale aveva sospeso, ma solo fino alle ore 17 di oggi, venerdì 28 ottobre. L’annuncio dell’acquisizione, costata 44 miliardi di dollari, è arrivato alle 6 di pomeriggio della California, le tre di notte in Italia. Il suo primo atto, come riportano i giornali americani, è stato ilmento in tronco deidirigenti più importanti di: l’amministratore delegato Parag Agrawal, il direttore ...