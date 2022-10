Elon Musk - Chiuso lacquisto di Twitter | operazione da 44 miliardi di dollari

ama l'umanità e per questo ha appena comprato Twitter , per poi licenziare 4 top manager nella prima ora da CEO dell'azienda. Che il buonfosse un personaggio come pochi era noto già da ...Tutto come da programma :ha portato a termine l' acquisizione di Twitter . L'uomo più ricco al mondo, nonché CEO di Tesla e SpaceX, allunga dunque le mani sul social network, al termine di un'operazione durata circa ...Elon Musk ha ufficialmente completato l'acquisizione di Twitter e il suo primo ordine del giorno è stato quello di fare pulizia.Link Embed https://video.repubblica.it/tecnologia/tech/elon-musk-arriva-nella-sede-di-twitter-con-un-lavandino-e-ironizza-abituatevi-all-idea-che-saro-qui/430422/431377… Leggi ...