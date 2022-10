Elisabetta Ferracini | Ecco Che Fine Ha Fatto La Figlia Di Mara Venier!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 28 ottobre 2022)è la primogenita dell’amata conduttriceVenier. Da molto tempo non si sente parlare di lei e non si vede più in televisione,chehaVenier è un volto amatissimo della televisione ed ancora oggi la si vede molto spesso in tante trasmissioni televisive. È proprio lei ancora al timone di Domenica In, il programma simbolo della domenica pomeriggio. Sua, ha riscosso una discreta popolarità nel mondo dello spettacolo per un periodo di tempo, ma ora sembra essere completamente sparita.: tutto sulladi...