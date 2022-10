”E’ un sogno o sei vera?” Strepitosa Alica Schmidt | la preparatrice atletica più bella del mondo – VIDEO

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 28 ottobre 2022) . L’atleta tedesca è assolutamente incredibile. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Può essere sicuramente considerata una delle più belle in assoluto neldello sport e nessuno avrebbe da ridire per ovvi motivi: lei èQuesto articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.