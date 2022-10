E' morto Jerry Lee Lewis | la leggenda del rock n' roll aveva 87 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) - E'Lee. Il cantante,deln'87e si è spento nella sua casa nella contea di Desoto, nel Mississippi. Il nome diLeerimane legato soprattutto allo straordinario successo ottenuto nel 1957 con Great Balls of Fire. L'entourage diha confermato il decesso con un comunicato, dopo l'annuncio prematuro della morte diffuso all'inizio della settimana da Tmz. La causa della morte non è stata resa nota, come evidenzia il Los Angeles Times. L'artista era stato ricoverato in ospedale all'inizio del 2019 per un ictus.ha segnato un'epoca con dischi esplosivi, le esibizioni infuocate e gli scandali della vita ...