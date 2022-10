E’ morto Jerry Lee Lewis | il cantante aveva 87 anni

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) – E’Lee. Il, stella del rock n’ roll,87. La notizia del decesso è riportata da Sky News. Il nome diLeerimane legato soprattutto allo straordinario successo ottenuto nel 1957 con Great Balls of Fire, has died at the age of 87. L'articolo proviene da Italia Sera.

USA - 'Lee Lewis non è... come abbiamo riportato in precedenza. Ci è stato detto che la leggenda del rock 'n' roll è viva, vive a Memphis'. Lo scrive il sito Tmz, che aveva dato la notizia della ...Lee Lewis non è. Ci hanno detto che è vivo ed è a Memphis. Qualcuno che si era detto il rappresentante di Lewis ci aveva prima detto che era. Ma non è così. Tmz si rammarica dell'...Jerry Lee Lewis è morto. Dopo l'annuncio delle scorse ore del sito Tmz, poi smentito, nella giornata di venerdì è arrivata la notizia ufficiale. Lewis è morto ...