(Di venerdì 28 ottobre 2022) Venerdì mattina , noto anche come “il Killer”. Aveva 87 anni e si trovava nella sua casa a Memphis, nel Tennessee: nell’annunciare la sua morte, il suo addetto stampa ha detto

Il Post

Iloggi nella sua residenza di Milo, era nato a Jonia il 23 marzo del 1945. Dopo aver passato l'adolescenza in Sicilia, appena ventenne si trasferisce prima a Roma e poi a Milano ...Chi era andato a dormire ieri notte con l'amarezza per la morte del grande, stamattina ... "Jerry Lee Lewis non è. Ci hanno detto che è vivo ed è a Memphis. Qualcuno che si era detto il ... È morto il cantautore e pianista americano Jerry Lee Lewis Il mondo della musica ha detto addio ad una grande stella. Jerry Lee Lewis è scomparso all'età di 87 anni. Ispirò intere generazioni.(Adnkronos) - E' morto Jerry Lee Lewis. Il cantante, leggenda del rock n' roll, aveva 87 anni. Il nome di Jerry Lee Lewis rimane legato soprattutto allo straordinario successo ottenuto nel 1957 ...