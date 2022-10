Dugenta | finanziato con i fondi PNRR il progetto per l’asilo nido comunale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIlhaildi nuova costruzione di edificio pubblico da destinare ad asilodiper circa un milione e mezzo di euro. Il, redatto dall’ufficio tecnicoe approvato dalla giunta ad inizio dell’anno 2022 è statodal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano per asilie scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.“Stiamo cercando con ogni mezzo di cogliere le sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, occasione unica per la crescita e lo sviluppo del territorio; in tale occasione abbiamo pensato ad una modernizzazione delle strutture scolastiche, per le quali siamo impegnati da diversi anni a garantire ...