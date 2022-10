(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Il(parte I)” è il titolo deldi Dr., da venerdì 14 ottobre in tutti gli store digitali pubblicato da Tutto Molto Fresco e distribuito da ADA Music Italy. Nove tracce realizzate dal musicista eromano, che dalle sonorità rap urban del precedente“Pazienti” del 2020 svolta verso un rock grunge arricchito da beat elettronici e strumenti suonati. Un disco che racchiudono rabbia, depressione e tristezza, ma anche la giusta dose di ironia e autocritica come la divertente “Sono”, una vera e propria alternative ballad generazionale. Un lavoro dove Dr.si espone in prima persona comee come cantante. E proprio le parti cantate dove chiama ...

Radio Città Aperta

...Quasimodo di Magenta e ha infiammato la scena musicale dell'ovest milanese con il suo brano "... Qualcuno parla di lui come il"Rhove di Corbetta", ma lui sottolinea come non vuole alcun ...02/02/2022 - 12:47 "Anima digitale" è ilalbum di Akes disponibile da martedì 1 febbraio in tutte le piattaforme distribuito da Artist ..., Vince Lion, Cirielli, Ancora by 94hermanos, Erika ... Dr. Wesh, il nuovo album “Il Produttore Oscuro” e l’inno del cringe Don Pero “Baby Mama” La stella siciliana torna da 27 ottobre su tutte le piattaforme digitali con un mea culpa sentimentale in cui rivela luci ed ombre della sua personalità 27 ottobre 2022 DON PERO è ...“ Il Produttore Oscuro (parte I) ” è il titolo del nuovo album di Dr. Wesh, da venerdì 14 ottobre in tutti gli store digitali pubblicato da Tutto Molto Fresco e distribuito da ADA Music Italy. Nove tr ...