(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’artista croata,sua primissima personale in Italia, instaura un dialogo con l’architettura dello spazio in cui si inserisce. «Incontinent» è a Bergamo fino all’8 gennaio 2023: un’occasione per rivivere l’origine del museo, interrogarsi sui processi fruitivi, lasciarsi attraversare da un’inaspettata genialità

L'Eco di Bergamo

1984, Zagabria, Croazia. Vive a New York City, USA 27. Egl Budvytyt 1981, Kaunas, Lituania. Vive a Vilnius, Lituania e Amsterdam, Paesi Bassi In collaborazione con Marija Olauskait e ...Oggetti cinematografici costruiti come strumenti musicali, gli 'Autophones' della croatasono 'sculture risonanti in cui sono integrati dei vibratori, che infondono di un'energia ... Dora Budor alla GAMeC: l'arte nell'architettura per rivelarne la storia L’artista croata, alla sua primissima personale in Italia, instaura un dialogo con l’architettura dello spazio in cui si inserisce. «Incontinent» è a Bergamo fino all’8 gennaio 2023: un’occasione per ...Martina Fidanza ha iniziato la sua visita al museo ammirando l’esposizione dell’artista di origine croata Dora Budor dal titolo «Incontinent», ha attraversato le stanze contenenti una selezione delle ...