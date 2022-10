MilanLive.it

Ottima notizia per il Milan e per i suoi tifosi. Arriverà presto unacontrattuale tanto attesa e meritata per entrambi. Per il Milan la questione rinnovi contrattuali è sempre annosa e particolarmente faticosa. Basti guardare agli ultimi campionati, quando ...... vinto con il punteggio di 0 - 3 e con le bocche di fuoco (Bici, Rivero, Melli) incifra. Le ... La vittoria per 3 - 0 porta ladi Melli, Rivero e Bici. Le centrali hanno evidenziato la loro ... Doppia firma, il Milan esulta: accadrà entro la fine dell’anno Nessun dubbio per Pioli, confermatissimo nel ruolo di guida tecnica. La firma sul nuovo contratto del tecnico arriverà durante la sosta per i Mondiali, nel mese di novembre. Non c’è trattativa che ...Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions rimane alto l'entusiasmo in casa Inter: si chiude per la doppia firma.