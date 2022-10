Dopo la squalifica di Elenoire Ferruzzi il commento di Loredana Bertè | “Grazie per averla eliminata”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Quello che è successo ieri sera nella casa del Grande Fratello VIP 7, sarebbe dovuto accadere molto prima. Lo stesso Alfonso Signorini, candidamente, ha ammesso che le frasi gravi pronunciare dalla, risalivano a dieci giorni prima. Che cosa sarebbe accaduto se non ci fosse stato quello osceno sputo? Perchè non si è preso un provvedimentoun’ora ? Perchè aspettare tutti questi giorni? Per un chiaro motivo: laera ormai ingestibile. Tutto il resto, le ramanzine, i rimproveri, restano fuffa. Se ci fosse davvero una punizione conseguente alla, lanon dovrebbe più mettere piede nello studio del Grande Fratello VIP e invece….E invece Signorini si aspetta da lei grandi cose in prima serata perchè si, in studio le sue pillole potrebbero essere preziose. In ogni caso, ...

Voglio giornogiorno dare il massimo per il club col quale lavoro, sono orgoglioso di farlo ...per la trasferta di Milano ritrova Maestrelli e Peres che hanno scontato il turno di, il ...Per la partita tornerà arruolabilelail capitano Andrea Caria (in foto), e lo staff sanitario potrebbe anche dare il via libera al ritorno di Alessandro Grelle, attualmente ...Due ex concorrenti delle edizioni passate del Grande Fratello Vip si ribellano contro la decisione di far rimanere comunque Elenoire in studio: "due pesi e due misure" ...Dopo il colpaccio di Urbania sono tornati sulla terra i Portuali ... Invoca progressi difensivi il mister biancoverde Fenucci, mentre fronteggia l’emergenza Ceccarelli, squalificato insieme ai ...