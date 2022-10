Dopo la bolletta da 12mila euro anche furto nella pizzeria Lionello | “Mi avete fatto un danno enorme”

due trimestri in cui non sono stati registrati aumenti, ARERA ha comunicato le tariffe in ... Stando ai dati, solo l'elettricità è aumentata del 59% e l'impatto dellasalata ricadrà sulle ...Lo ha fattouna consultazione pubblica avvenuta tra luglio e agosto 2018 dove l'84% dei ... E questo finirà per incidere anche sui consumi costringendosi a pagare di più in. Vediamo le ...Per le prossime settimane e, ancor di più, per i prossimi mesi c’è la possibilità concreta di registrare un calo delle bollette del gas.La Germania manda su tutte le furie la Francia di Macron dopo l'accordo con la Cina per la vendita di un terminal al porto di Amburgo ...