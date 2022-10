Donna uccisa a Bolzano | l' arma trovata lungo l' Autobrennero

... di 35 anni, è statanel suo appartamento a Bolzano. Avni Mecja, l'operaio edile albanese di ...le prime risultanze dell'esame autoptico sulla salma hanno confermato che "il decesso della...EMPOLI " Aveva 22 anni la giovanein Iran per una ciocca di capelli fuori posto. Masha Amini, questo il suo nome, ha avuto la colpa di non aver indossato correttamente il velo. Ciò che è accaduto ha messo in moto ondate ...E' stato trovato lungo l'autostrada del Brennero l'arma con la quale Alexandra Elena Mocanu, di 35 anni, è stata uccisa nel suo appartamento a Bolzano. Avni Mecja, l'operaio edile albanese di 27 anni, ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...