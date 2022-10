Donna sepolta viva negli USA si salva grazie al suo Apple Watch

Leggi su screenworld

(Di venerdì 28 ottobre 2022)USA unaè statada suo marito ma,al suo, è riuscita arsi. Il fatto è successo a Lacey, una cittadina a cento chilometri da Seattle, nello Stato di Washington. La vittima della violenza domestica ha fatto partire la chiamata di emergenza dal suo dispositivo. I protagonisti d questa vicenda, che poteva concludersi in maniera tragica, sono una coppia separata: lui, Chae Kyong An, 53 anni, è un veterano delle forze armate che dopo aver rapito la sua ex moglie, Young Sook An, le ha legato le braccia e le gambe con del nastro adesivo, l’ha pugnalata al petto e poi l’ha seppellitanel bosco, come hanno raccontato i poliziotti a Daily Beast. Secondo la ricostruzione degli agenti, lui si ...