Donatella Rettore | chi è | età | carriera | il marito | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tutto pronto per il ritorno in televisione di. È considerata una delle cantanti più innovatrici della musica italiana. Tantissimi i successi nella sua, tra i quali Splendido splendente, Kobra, Lamette e, presentato nell’ultimo Festival di Sanremo in coppia con la cantante Ditonellapiaga hanno presentato “Chimica”. La mamma di “Splendido Spendente” e “Kobra”: chi èè nata a Castelfranco Veneto l’8 luglio del 1953 ed è una nota cantautrice, paroliera e attrice. Figlia di una nobildonna e attrice goldoniana, Teresita Pisani, e del commerciante Sergioa soli 10 anni ha messo in piedi il primo complessino ‘I Cobra’, con il quale si è esibita nelle ...