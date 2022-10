DNG Motors Model-JZD | nuova linfa alla DeLorean grazie alla figlia del fondatore – FOTO

L'auto sarà commercializzata sotto l'effige del brand, che sta per "DeLorean Next Generation". Acronimo pure la denominazione del modello, "John Zachary DeLorean", nome completo del ...Una nuova società chiamata(DeLorean Next Generation) ha presentato il progetto della DeLorean Model - JZD . Il nome è un omaggio a John Z. DeLorean , l'uomo che ha progettato e ...A distanza di pochi mesi dal lancio della coupé elettrica Alpha5 è stata annunciata un'altra erede dell'amatissima auto di "Ritorno al futuro" ...The Delorean is getting its second revival of the year, this time spearheaded by Kat DeLorean who is building a new sports car. We have all the details.