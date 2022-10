' Divieti di sosta a Ladispoli per sfalci mai effettuati'

In via De Gasperi era stato apposto il divieto diper suddette pulizie in data 13 ottobre, nessuno si è presentato in tale data, il cartello con tanto di rimozione forzata è stato modificato ...... che il governo Conte sfruttò soprattutto nei suoi primi mesi di mandato, fatta die ...Codice della Navigazione italiano garantisce al governo la possibilità di vietare il transito e la...In vista delle festività di Ognissanti e della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, i cimiteri comunali di Carbonia osserveranno aperture straord ...Mattia Roggero (capogruppo Lega Alessandria) evidenzia una questione concreta di cui molti alessandrini parlano e si lamentano: la soluzione.