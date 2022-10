Dispensa Re-Store | la spesa anti-spreco per i più bisognosi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dal 7 novembre. In via Mozzi solo prodotti delle eccedenze alimentari gratuiti. «Sensibilizzare i cittadini e sostenere chi è in difficoltà».

BergamoNews.it

... disponibile in tutte le librerie e sulloonline di Slow Food Editore, la trentatreesima ...(SI) Belvedere - Monte San Savino (AR) La Ciottolona - Montieri (GR) - nuova chiocciola L'Oste-...... nella guida ' Osterie d'Italia 2023 ', disponibile in tutte le librerie e sulloonline di ...- Montalcino (SI) Belvedere - Monte San Savino (AR) La Ciottolona - Montieri New Entry L'Oste... Nasce Dispensa Re-Store, la bottega solidale dove si fa la spesa gratis Apre il negozio con finalità sociali: cibo per famiglie in difficoltà, recuperando alimenti altrimenti destinati al macero. L’esperienza della coop Namastè: «Nel 2021 salvate 101 tonnellate di cibo» ...Dal 7 novembre. In via Mozzi solo prodotti delle eccedenze alimentari gratuiti. «Sensibilizzare i cittadini e sostenere chi è in difficoltà». È stata inaugurata la Dispensa Re-Store, bottega circolare ...