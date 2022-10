Diabolik | 60 anni di politicamente scorretto

Leggi su panorama

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dal 1962 si muove controcorrente sfidando la morale e il perbenismo. Ora va oltre il fumetto e diventa una serie audio che ripercorre le sue avventure. E' una versione mefistofelica e stravolta di Robin Hood: ruba ai ricchi non per dare ai poveri, ma a sé stesso.è diabolico, un cattivo vero, che all’occorrenza uccide senza tentennamenti o pietà. «Di certo non è un bravo ragazzo, però ha una sua etica, rispetta la parola data. È umano come noi, non assomiglia a un supereroe. In lui ci si riesce a immedesimare senza sensi di colpa. Con altri, per esempio Hbal Lecter, di sicuro non avviene». A raccontarlo in una piena d’emozioni e un puntiglio aneddotico stupefacente è la sua memoria storica, Mario Gomboli, che lo frequenta quasi dalle origini, ha scritto una cinquantina di soggetti con il bandito come protagonista, dal 1999 dirige la casa ...