Detenuto minaccia di tagliarsi la gola | gli agenti rimangono feriti

Su indicazione del medico è stato necessario portare ilin ospedale per un Tso , convertito in ricovero volontario . Al momento non è stato chiarito dove l'uomo abbia preso la lametta e come ...... Mori e De Donno quali concorrenti nel reato dia un corpo politico dello stato, un ... E in questo senso talune affermazioni di Riina, nelle conversazioni con il co -Lorusso, captate ...L'allarme del segretario generale del Sappe Donato Capece: gli agenti della polizia penitenziaria non possono continuare a lavorare in queste condizioni ...È stato ricoverato un detenuto ristretto presso il carcere di Carinola ... Con una lametta è arrivato a minacciare di tagliarsi la gola. Si sarebbe puntato la lama al collo e avrebbe tentato il gesto.