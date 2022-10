Delitto di via Novelli | parla l’imputato | “Ho rovinato due famiglie | non me lo perdonerò mai”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Hodue, non me lomai. Sono qui per prendermi le mie responsabilità. Non voglio giustificarmi, ma ho agito perché ero spaventato, non volevo fare del male a nessuno”. La felpa blu, la mascherina sul viso, i capelli sugli occhi. Alessandro Patelli, 19 anni, a processo per l’omicidio di Marwan Tajari, rilascia spontanee dichiarazioni davanti alla Corte d’assise presieduta dal giudice Giovanni Petillo. “Non ho voluto rispondere alle domande del pubblico ministero perché quando mi ha interrogato dopo il fatto io gli ho detto tutto ciò che sapevo, ma mi è sembrato che a lui non interessasse, non mi ascoltava”, precisa. Gli appunti li ha presi su un quadernone verde, ma non li guarda. Con la voce incerta prova a spiegare la sua versione rispetto a quanto accaduto l’8 agosto del 2021, quando affondò più volte la ...