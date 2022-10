Delirante manifesto anti-Meloni | i compagni okkupano la Sapienza

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 28 ottobre 2022) I collettivi studenteschi non vogliono proprio rassegnarsi al fatto che il centrodestra abbia vinto le elezioni e si appresti a governare il Paese dopo undici lunghi anni di esecutivi a trazione Pd. Al contrario, i giovani comunisti non perdono l’occasione per dare prova di tutta la loro ipocrisia e fomentare nuovi scontri e divisioni. Il centro delle proteste degli studenti rossi è ancora una volta La. A poche ore dal vile assalto squadrista ai danni di Fabio Roscani e Daniele Capezzone, nell’università romana si registrano infatti nuove tensioni in seguito alla decisione dei collettivi di occupare la Facoltà di Scienze Politiche. Dopo l’assemblea studentesca, i giovani del movimento Cambiare Rotta si sono radunati nell’Aula A della sopracitata Facoltà, dove hanno esposto alcuni striscioni: “Mai più violenza sugli studenti, riprendiamoci i nostri spazi”, con ...