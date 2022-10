Debito pubblico | l' anno prossimo 383 miliardi di Btp - Economia - quotidiano net

Key4biz.it

Secondo i dati dell'Ufficio parlamentare di bilancio, le emissioni nette di titoli saranno pari a 42 miliardi e usciranno dall'ombrello della Banca centrale europea: per il governo sarà più complicato ...La solvibilità di uno stato che emette titoli deldenominato nella propria valuta non può essere così facilmente messa in discussione. Lo ha dimostrato l'intervento di acquisti di ... Andamento storico del debito pubblico, -3,33% sul 2021 Il rialzo di altri 75 pb dei tassi di interesse Bce avrà ripercussioni sul debito dell'Italia Conseguenze ce ne saranno e il nostro Paese, altamente indebitato, resta osservato speciale. I motivi.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...