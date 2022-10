De Napoli | “Maradona mi prestò la sua Ferrari Feci un casino a Chiusano”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Nando Deex calciatore delha parlato del momento della squadra di Spalletti e ha rivelato un aneddoto sulladi. Ferdinando Deex calciatore die Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo DEE LANERA DI“Parlare die del primo Scudetto è sempre difficile da spiegare. Diego mi manca come uomo e come persona, non solo come calciatore. Era una persona vera e buona, oggi nello sport ce ne sono pochissimi come lui. Il ricordo più bello di Diego? Mila suaper un giorno intero e iouna follia: andai aper farla provare ...

anche in questo era una splendida eccezione: limitava il suo essere fromboliere, lo ...e il potenziale O lasciarlo libero di esprimersi Tema che è esistito e ancora esiste pure a. Per ..., Simeone nella storia: la pazzesca statistica che lo lega a papà Diego"Siamo sempre pronti e ora lo siamo per il match con il Sassuolo. Facciamo sempre il nostro lavoro. Anche se le partite sono ravvicinate e non si ...Domina in campionato, fa altrettanto in Champions League. Chi fermerà il Napoli di Spalletti Sabato, nel primo dei tre anticipi della dodicesima giornata di Serie A, ci proverà il Sassuolo, che a ini ...