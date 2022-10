Dahmer | Ryan Murphy risponde alle polemiche

NPC Magazine

Oggi è arrivata la risposta del creatoreMurphy : "Abbiamo chiamato circa 20 persone, ma ..., i familiari delle vittime contro la produzione I familiari delle vittime del serial killer hanno ...The Watcher (Serie tv 2022, Thriller) diMurphy, con Bobby Cannavale e Naomi Watts. From Scratch (Serie tv 2022, Drammatico) di Attica Locke.- Mostro: la storia di Jeffrey(... Ryan Murphy avrebbe contattato familiari e amici delle vittime di Jeffrey Dahmer Continua a macinare record su record l'ultima creatura di Ryan Murphy, che ha scalzato dalla Top 10 se stesso con Dahmer.Jeffrey Dahmer, Charles Manson, Enrico De Pedis: sono alcuni tra i criminali al centro di serie tv che raccontano storie sanguinarie. E finiti nella bufera per una presunta mitizzazione ...