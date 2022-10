Da Roccella a Valditara | i ministri improponibili del governo Meloni

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) «L’aborto non è un diritto: è il lato oscuro della maternità». Ultraconservatrice, anti-abortista, contraria all’eutanasia, alle unioni civili e al reato di omofobia. È il ritratto, in sintesi, della nuova ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del neonato: Eugenia. Ex sottosegretaria alla Salute dell’esecutivo Berlusconi IV,è un politico di lungo corso dalle posizioni radicalmente ultraconservatrici e molto vicina agli ambienti pro-vita e del Family Day.però non è sempre stata così conservatrice. Anzi, proprio per nulla. La sua militanza politica e femminista, infatti, è iniziata negli anni Settanta con il Movimento di liberazione della Donna e al fianco del Partito Radicale, padre delle maggiori lotte per la conquista di diritti civili ...