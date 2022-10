Cybersicurezza | oltre 73mln di intrusioni al giorno | lo smartworking può indebolire le aziende

Bitmat

1.400 partecipanti hanno affollato il palazzo dei congressi di Riccione per partecipare all'... come dimostra anche la creazione dell' Agenzia per laNazionale , ma il lavoro da ...... bisogna andareai tradizionali interessi e approcci nazionali e cooperare a livello più ampio , via la rete degli NCCs, l'ECCC e la Comunità Europea della. Conclusioni L'Unione ... Cybersicurezza: 73 mil di intrusioni al giorno Sono circa 73.1 milioni al giorno le intrusioni che oggi si verificano nel mondo. Bisogna puntare sulla cybersicurezza ...Si è svolto a Riccione l’annuale evento del system integrator Var Group, che ha avuto per tema la Digital Soul, lo sviluppo di un’anima digitale per le imprese italiane.