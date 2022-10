Cultura | lettura e gentilezza | torna il salone di Ricomincio dai Libri

Leggi su fmag

(Di venerdì 28 ottobre 2022) «L’educazione, il garbo, la cortesia e il rispetto verso il prossimo, l’ascolto». Con queste parole il direttore artistico didai, Lorenzo Marone, spiega il tema dell’ottava edizione della fiera del libro di Napoli. ‘A bona crianza è quello che cerchiamo di fare. «Dove tutto è ormai chiasso, cerchiamo il silenzio, dove ogni cosa è da conquistare, sollecitiamo la pazienza, dove c’è arroganza, impariamo a tenerci l’ultima parola, la lasciamo agli altri, nella convinzione che avere ragione non sia poi così importante. Dove ogni sentimento nobile è considerato “buonismo”, insistiamo a praticare la buona educazione, dove impera la maleducazione, resistiamo, e rispondiamo con la buona creanza», dice Marone. L’ottava edizione didaiprende il via oggi, venerdì 28 ottobre in Galleria ...