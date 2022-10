Il Fatto Quotidiano

Roma, 28 ott. " Martedì 13 dicembre, alle ore 16, èil Parlamento in seduta comune per l'elezione di dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura.... infatti, perso poco fa con i coriacei padroni di casa delOradea. 10 a 7 è stato il risultato ... Il direttore tecnico, Alberto Angelini, avevai seguenti giocatori: Gianmarco Nicosia, ... Csm, convocato il 13 dicembre il Parlamento in seduta comune per l’elezione dei membri laici Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Martedì 13 dicembre, alle ore 16, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura.Il penalista barese Francesco Paolo Sisto, già sottosegretario alla Giustizia, potrebbe diventare il numero due del Consiglio superiore della magistratura nel caso in cui Forza Italia non riuscisse a ...