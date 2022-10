Cristina Marino rilancia il trend del pajama street style

Leggi su diredonna

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Lo stile dinon cessa mai di stupire. La bionda imprenditrice, entrata da poco nel secondo trimestre di gravidanza, non rinuncia a outfit eclettici e ricchi di fantasia. L’abbiamo vista indossare shorts bianchi strappati con un sensuale crop top giallo ma anche un meraviglioso abito total black di Giorgio Armani in occasione del Festival del Cinema di Venezia. Nei giorni scorsi però la moglie di Luca Argentero ha alzato l’asticella dei look più ricercati e ha pubblicato una serie di scatti su Ig che la ritraggono con un outfit molto particolare. Comodi pantaloni in seta e camicia over: questo è il completo di H&M cheha scelto per un pomeriggio in città. La vera particolarità però non è il taglio morbido che maschera il pancione ma la fantasia all over a righe blu e verdi che regala ...