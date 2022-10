Cristiano Ronaldo e la strana esultanza

Sport Fanpage

Torna il sereno trae il Manchester United dopo la vittoria in Europa League contro lo Sheriff Tiraspol , che ha garantito il passaggio del turno dei Red Devils. CR7, reintegrato in rosa dopo l'...torna al gol contro lo Sheriff e per l'occasione cambia esultanza: guarda i tifosi dello United, li indica e si porta le mani sul ... Cristiano Ronaldo fa pace con il Manchester United e per l'occasione cambia la sua esultanza L'attaccante portoghese a segno in Europa League prova a lasciarsi alle spalle le polemiche e fa pace con Ten Hag e con il pubblico dell'Old Trafford: "Siamo uniti" ...Chissà che non sia proprio Cristiano Ronaldo a prendere il posto di Gonzalo Higuain, fresco di ritiro. Cristiano Ronaldo, nuova clamorosa destinazione: i tifosi sono impazziti! L’articolo Cristiano Ro ...