Cristiana Capotondi sempre sola con la figlia | ma il papà?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 28 ottobre 2022)hafatto in modo di tenere il gossip ben distante dalla sua vita ma con la nascita di suaAnna i paparazzi non la perdono di vista. I fotografi sperano di beccarla con ildellama anche la rivista Gente fa un buco nell’acqua. E’ il mistero che rende tutto più interessante e in questo modo l’attrice ottiene l’effetto contrario a quelloricercato e desiderato. Di certocontinuerà a non dire nulla sulla sua vita privata, se ha chiarito che Andrea Pezzi non è il padre di suae che tra loro è finita ma proseguono con un legame speciale, è stato solo per evitare malintesi, per rispetto nei confronti del suo ex compagno e della piccolina. Non una ...