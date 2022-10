Crisi delle democrazie e mito dell' uomo forte | l' opinione di Fabbri e Fusani

(Di venerdì 28 ottobre 2022) - 'La nostra storiografia è tutta centrata sui leader, sui sovrani o dittatori, in qualsiasi contesto. Questo serve per evitare di studiare le cause strutturali, cioè il movimentopopolazioni ...

Limes

...2026 dovrà valutare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di riduzione... Come dimostra l'attualeenergetica, la diversificazione è essenziale per migliorare la ...... sindaca del comune di Assago , dove la sera del 27 ottobre, poco prima19, un uomo ha ... ha 46 anni e da tempo è in cura per una fortedepressiva . Alla spalle ha un periodo di ricovero in ... Cuba-Usa, rapporti 60 anni dopo crisi dei missili Guerra e caro energia frenano la vitalità del sistema produttivo. La forte crescita delle chiusure d'impresa e il rallentamento delle iscrizioni hanno determinato, nel terzo ..."La nostra storiografia è tutta centrata sui leader, sui sovrani o dittatori, in qualsiasi contesto. Questo serve per evitare di studiare le cause strutturali, cioè il movimento delle popolazioni che ...