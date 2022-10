Covid | svolta del governo | addio bollettino | tornano i medici no vax

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Pronti via, Orazio Schillaci sgancia due bombe. Se ieri il suo collega Ciriani aveva frenato sulla cancellazione delle multe ai no vax (cosa che ci sembrava un passo indietro rispetto al discorso della Meloni), oggi il ministro della Salute infila due colpi da 90. Il primo:allo stillicidio delquotidiano sui contagi del, che ormai da due anni abbondanti fanno compagnia alle nostre giornate. Il secondo: reintegro deinon vaccinati. “A sei mesi dalla sospensione dello stato d’emergenza e in considerazione dell’andamento del contagio da-19“, si legge in una nota, il ministero “ritiene opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti, ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti”....

LaMeloni sul: no al modello Draghi, via tutte le restrizioni . Schillaci (Salute) annuncia la commissione sulla gestione della pandemia . La linea del governo Meloni: cosa cambia su ...leggi anche Reddito di cittadinanza, bollette, Ucraina e: sui dossier più delicati nessuna, governo Meloni o Draghi bis Cosa ci sarà nella legge di Bilancio La manovra , come detto ...Nel periodo 5-18 ottobre 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,11 (range 1,00-1,23), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (era a 1,27) e superiore al valore sog ...Il governo Meloni non seguirà la linea dei suoi predecessori sulla gestione dell'emergenza Covid, e anzi pensa a eliminare tutti gli obblighi vigenti ...