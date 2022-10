(Di venerdì 28 ottobre 2022) "Quando mi hanno chiamato per chiedermi di creare uno dei nostri ospedali da campo inho accettato subito: in una settimana era operativo ma niente di tutto ciò sarebbe avvenuto senza l'aiuto ...

Agenzia ANSA

E lo staff della's Purse era sempre presente h24". Felisari ancora oggi porta i segni di quella tragica esperienza: "Sono stato ricoverato 40 giorni - ha proseguito - ora di salute sto bene ...... curando più di 280 pazienti colpiti dal- 19. Circa una dozzina di operatori della's Purse che avevano prestato la loro opera a Cremona, inclusi medici e infermieri, faranno ritorno ... Covid: Samaritan's Purse torna in Italia con Franklin Graham - Cronaca "Quando mi hanno chiamato per chiedermi di creare uno dei nostri ospedali da campo in Italia ho accettato subito: in una settimana era operativo ma niente di tutto ciò sarebbe avvenuto senza l'aiuto d ...“È ancora vivissimo il ricordo dell’arrivo dei Samaritan’s Purse a Cremona, quel 17 marzo del 2020, in piena emergenza Covid-19. L’ospedale da campo, realizzato in tempi record con l’aiuto ...