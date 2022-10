Covid | Renzi ' guida commissione vada a chi era ad opposizione in scorsa legislatura'

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "È stata annunciata unadi inchiesta sugli acquisti e gli interventi dell'emergenza. Noi non chiediamo la presidenza di questaanche perché ci sembra più giusto che alla presidenzachi era all'la. Ma al di là di chi fa il presidente, posso chiedere perché tanti colleghi degli altri partiti sono così preoccupati? È giusto fare chiarezza su ciò che accadeva mentre morivano decine di migliaia di nostri connazionali. O no?". Così Matteonella enews.

